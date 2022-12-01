Kars'ta 9 tabanca ele geçirildi

Kars'ta son 1 ayda polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Selim ilçesinde son 1 ayda, ortak şok uygulamaları ve il girişlerinde bulunan polis denetim noktalarında denetim yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 13 şarjör, 511 fişek ve 6 muşta ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan polis, olayla ilgili şüpheliler hakkında ise yasal işlem yaptı.