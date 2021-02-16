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Kars'ta AFAD eğitimleri sürüyor

Kars’ta, "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında eğitimler kent genelinde devam ediyor.

Kars'ta, "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında eğitimler kent genelinde devam ediyor.


Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince merkez ve ilçelerde, muhtarlar, azalar, kamu kurumu personelleri ve vatandaşlara eğitimler veriliyor.


AFAD ekiplerince düzenlenen eğitim toplantılarında, katılımcılara özellikle depremler sırasında alınacak önlemler ile ilgili sunumlar yapılıyor. Deprem afetlerinde ilk 72 saatin altın değerinde olduğu hatırlatılıyor. Vatandaşlara deprem çantası hazırlamalarının önemine değinilerek, depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekiliyor.


Eğitimlerde afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunduğumuz ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.


Öte yandan Kars'ta AFAD eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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