Kars’ta AFAD gönüllü eğitimleri sürüyor.
Kars'ta AFAD gönüllü eğitimleri sürüyor.
Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerine yönelik eğitimler devam ediyor.
Online eğitimlerini tamamlayan AFAD Gönüllülerine, hafif arama kurtarma, insani yardım, çadır kurulumu, yangın konularında eğitimler verildi.
AFAD ekipleri saha eğitimlerinde bilgi ve birikimlerini gönüllülerle paylaşıyor. Ekipler, gönüllülere verdiği uygulamalı eğitimle, afet durumlarına AFAD gönüllülerini de hazırlıyor. Öte yandan AFAD gönüllülerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.