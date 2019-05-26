Kars'ta AFAD Müdürlüğü'nce AYDES eğitimi verildi

Kars'ta Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nce Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) eğitimleri devam ediyor.

Kars AFAD İl Müdürlüğü'nce İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Yerel Hizmet Gruplarına yönelik afet ve acil durumlarda tüm kaynakların etkin bir şekilde yönetilebilmesini, karar ve yönetim mekanizmalarının desteklenmesini hedefleyen; coğrafi bilgi sistemleri üzerine inşa edilen ve Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP)bilişim altyapısı olarak tanımlanan web tabanlı Afet Yönetim ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) eğitimi verildi.

Öte yandan Afet ve acil durumlarda tüm kaynakların etkin bir şekilde yönetilebilmesini, karar ve yönetim mekanizmalarının desteklenmesini hedefleyen; coğrafi bilgi sistemleri üzerine inşa edilen ve Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP)bilişim altyapısı olarak tanımlanan web tabanlı Afet Yönetim ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) eğitimlerine belirli aralıklarla devam edileceği öğrenildi.