Kars'ta Afet farkındalık eğitimleri sürüyor

2021 Afet Eğitim Yılı ilan edilmesiyle birlikte, ‘Afet Farkındalık Eğitimleri' Kars'ta devam ediyor.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nce Haydar Aliyev Lisesi'nde ‘Afet Farkındalık Eğitimi' düzenlendi. Erzurum AFAD Müdürlüğü'nden gelen 4 farklı branştaki eğitmen bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşıyor.

Düzenlenen eğitimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı, ‘Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edildi. Çeşitli etkinlikler bunu devam ettiriyoruz ilimizde, bugün da bakanımızın talimatıyla diğer kurumlarda, askeri birliklerde bulunan çeşitli personelleri afet eğitmen elçisi olarak eğitip, kendi kurumlarına eğitimi verip toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Afet ve Acil Durum Başkanlığımızın görevlendirmiş olduğu Erzurum AFAD Müdürlüğü'nde bulunan 4 eğitmen arkadaşımız, 4 farklı branşta iki gündür toplamda 90 farklı kurum personeline eğitim düzenlemiş bulunmaktayız. Bunu devam ettiriyoruz” dedi.

Ayğan, “2021 yılının eğitim ruhuna uygun, faaliyetleriniz içerisinde yer alan afet elçileri yetiştireceğiz. Bugün eğitim alan 92 arkadaşımıza ayriyeten Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na gönderilecek bir komisyon tarafından Haziran'ın 18'inde mülakatları yapılacak. Başarılı olan arkadaşlarımıza eğitici sertifikaları verilecek. Onlarla birlikte biz daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışacağız. En büyük şansımız ilimizde duyarlılık çok fazla valimiz Türker Öksüz'ün afet eğitimlerini çok önemsiyor olmasından dolayı bizde ilham alarak bugüne kadar hedeflediğimiz sayıların çok üstünde kişilere ulaştık. Yıl sonu itibariyle de 150 bini, şuan da sosyal medya ile beraber aşmış durumdayız. Nüfusumuzun yüzde 80'ine ulaşmayı düşünüyoruz. Çünkü afetler çok önemli, afet kayıplarını azaltmanın önemli etkenlerinden birisi de eğitimli olmak, bunu başardığımız takdirde örnek ülkelerde olduğu gibi bizde de afet zararlarımız önemli ölçüde azalacaktır” diye konuştu.

AFAD İl Müdürlüğü'nün koordine ettiği afet eğitimlerinde, temel afet farkındalığı, afet öncesi hazırlık, afet anındaki doğru davranış biçimleri, afet sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesiyle; afet öncesi risk azaltma çalışmalarının önemi, afet sırası ve sonrasındaki doğru davranış uygulamalarının, vatandaşlara öğretilmesi, uygulanması ve farkındalığı yüksek bir toplum oluşturulabilmesi hedefleniyor.