Kars'ta Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı

Kars'ta yapımı tamamlanan Yusufpaşa Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Yusufpaşa Mahallesi'nde tarihi dokuya uygun bir şekilde yapılan Yusufpaşa Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Başsavcı Soner Aygün, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutan Vekili Albay Fuat Güney, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın birlikte yaptı. Müftü Yusuf Eviş'un yaptığı duanın ardından Aile Sağlığı Merkezi gezildi.

Yusufpaşa Aile Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “İnsanların sağlık hizmetine ulaşımı, hastanelere müracaatı, hekim görme ve sağlık hizmeti alma oranı 17 kar Türkiye'de artmış. Ortalaması 5-6 kat artmış ama Kars oranını biz biliyoruz en az 15-20 kat arttı. Dolayısıyla sağlıkta iyi bir noktaya geldik. Aile Sağlığı Merkezi'nde layıkıyla insana yakışır bir şekilde mekan sunmanın güzelliğini biz burada yaşıyoruz” dedi.

Kars Valisi Türker Öksüz, “gerek Türkiye'miz de, gerek Kars'ımızda sağlık hizmetlerinin verimliliği, etkinliği, kalitesi her geçen gün artıyor. Yaşadığımız Kovid-19 salgın sürecinde ülkemiz çok kısa sürede salgın hastanelerini, şehir hastanelerini yapmayı başardı. Bunlar örnek teşkil edecek, bütün dünya ülkelerinde örnek teşkil ediyor. Sağlık alanında çok önemli başarılar olarak değerlendiriliyor. Şehrimizdeki hastanelerimiz şehrimize önemli hizmet veriyor. İnşallah iler ki günlerde Bölge Hastanesi'nin yapım çalışmalarına başlayacağız. Aile Sağlığı Merkezi'nin Kars'ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Son olara söz alan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı milletvekili Ahmet Arslan, “Bu tesisi Harakani Hastanesi ile kıyaslarsak küçük bir yer, bu tesisi Kafkas Üniversitesi Eğitim, Araştırma Hastanesi ile kıyaslarsak küçük bir yer, ancak bu tesisi çok değil bundan 15 yıl önce Kars'a hizmet eden şehirdeki hastaneyle kıyaslarsanız çok büyük bir yer. 2 bin 700 metrekare kapalı alanı olan ve birçok fonksiyonu olan bir tesis, o yüzden hem Aile Sağlığı Merkezimiz, hem Toplum Sağlığı Merkezimiz, hem de 112 Acil İstasyonu olarak hizmet veren bu birim, aslında şehir için çok kıymetli ve çok değerlidir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Aile Sağlığı Merkezi gezildi. Katılımcılar daha sonra bir de hatıra fotoğrafı çekildi.