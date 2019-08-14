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Kars'ta AK Parti 18. yaşını kutladı

AK Parti’nin kuruluşunun 18.

AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıldönümü AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen program ile kutlandı.


AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın başkanlığında düzenlenen kutlama etkinliğine 23. Dönem Kars Milletvekili ve parti kurucusu Mahmut Esat Güven'in yanı sıra parti kurucuları, eski il başkanları, Kadın Kolları Başkanı Sevim Arslanoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, AK Parti İlçe Belediye Başkanları ile İlçe Başkanları ve çok sayıda partililer katıldı.


AK Parti eski İl Başkanı Şakir Yurdakoş ve Ramazan Karakelle ile 23. Dönem Kars Milletvekili ve parti kurucusu Mahmut Esat Güven ve İl Başkanı Adem Çalkın 18. yıldönüme ilişkin bir konuşma yaparak bilgi verdi. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti logosunun bulunduğu pastayı eski il başkanları ve kurucular birlikte kesti.

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