Kars'ta AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu

AK Parti Kars Milletvekilleri 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu çalışmaları çerçevesinde muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Adem Çalkın, İl Başkanı Kadir Sarıdağ, Merkez İlçe Başkanı Muammer Sancar, köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Öğretmenevi Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan milletvekili Ahmet Arslan, “Kars merkez ve köy muhtarlarımızla bir araya geldik. İstişarelerde bulunacağız. Her zamanki gibi onlarla birlikte milletimize hizmet etmek için ne yapabilirizi istişare edeceğiz. İnşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde dünyaya liderlik edebilmesi, ülkemize cumhurbaşkanı olarak hizmet edebilmesi için de desteklerini isteyeceğiz. Dolayısıyla katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya geçildi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.