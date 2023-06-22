Kars'ta araç sayısı 46 bin 766'yı buldu

Kars'ta her geçen gün araç sayısında artış oluyor. 2023 yılının Mayıs ayında Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 46 bin 766 oldu.

Kars genelinde bütün cadde ve sokaklar otopark haline gelirken, merkez nüfusu 117 bin 235 olan kent, araç sayısıyla da dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da Mayıs ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 bin 912, Kars'ta 46 bin 766, Iğdır'da 30 bin 166 ve Ardahan'da Mayıs ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 094'ü buldu. Türkiye'de ise Mayıs ayında 223 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.