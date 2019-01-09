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Kars'ta araçlara battaniyeli ve kilimli önlem

Kars’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle vatandaşlar park ettiği araçlarını soğuktan korumak için battaniye, naylon ve branda ile önlem aldı.

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle vatandaşlar park ettiği araçlarını soğuktan korumak için battaniye, naylon ve branda ile önlem aldı.


Kars'ta etkili olan Sibirya soğukları araç sahiplerini kara kara düşündürütor. Kapalı otoparkı bulamayan vatandaşar, araçlarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için üzerini battaniye, kilim ve naylon örterek korumaya çalışıyor.


Kars'ta yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili olurken, kent merkezinde soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kötü hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edilirken, kent merkezinde soğuk hava vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle araç sahipleri, araçlarını soğuktan korumak için evlerinde bulunan halı, kilim, battaniye ve paspas gibi malzemeleri araçlarının üzerine sererek soğuktan koruyor.


Sabaha kadar araçlarını birkaç kez alıştırmak zorunda kalan vatandaşlar, aldıkları tedbirlere rağmen araçlarının donduğunu ifade ettiler.

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