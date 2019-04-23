Kars'ta asayiş uygulamaları devam ediyor

Kars'ta 37 ekip, 156 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2019-1)" Kars Emniyet Müdürlüğünce merkez ve 7 ilçede 37 ekip ve 156 polisin katılımı gerçekleştirilen uygulamada, bin 8 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Uygulamada, yoklama kaçağı olan 4 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı, 82 araç kontrol edildi, 5 araca toplamda 3 bin 282 lira para cezası kesildi. "Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2019-1)"nda 81 Umuma Açık Yer kontrol edildi.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz” denildi.