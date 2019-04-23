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Kars'ta asayiş uygulamaları devam ediyor

Kars’ta 37 ekip, 156 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kars'ta 37 ekip, 156 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.


Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2019-1)" Kars Emniyet Müdürlüğünce merkez ve 7 ilçede 37 ekip ve 156 polisin katılımı gerçekleştirilen uygulamada, bin 8 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.


Uygulamada, yoklama kaçağı olan 4 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı, 82 araç kontrol edildi, 5 araca toplamda 3 bin 282 lira para cezası kesildi. "Huzurlu Sokaklar Uygulaması (2019-1)"nda 81 Umuma Açık Yer kontrol edildi.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz” denildi.

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