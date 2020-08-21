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Kars'ta ateşle oynayan çocuklar yangın çıkardı

Kars’ta ateşle oynayan çocuklar yangın çıkardı.

Kars'ta ateşle oynayan çocuklar yangın çıkardı. Çıkan yangında bir oda kullanılmaz hale geldi.


Olay merkez Bakırcılar Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmandan duman çıktını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.


Daha sonra soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürülen yangına çocukların evde ateşle oynamalarının neden olduğu anlaşıldı.


Bakırcılar Caddesi'nde çıkan yangında herhangi bir yaralanma olmazken, yangının çıktığı dairenin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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