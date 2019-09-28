İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta ATM önünde unutulan çanta fünyeyle patlatıldı

Kars’ta bir bankanın ATM’si önünde unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu.

Kars'ta bir bankanın ATM'si önünde unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu. Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.


Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olan Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka ATM'si önüne bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi.


Kazımpaşa Caddesi'ni araç ve yaya trafiğine kapatan polis, olay yerine Bomba imha uzmanı çağırdı. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için uzun uğraşlar verdi. Özel giysisini giyen bomba imha uzmanı şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Daha sonra güvenli bir şekilde patlatılan çantadan spor malzemeleri çıktı.


Patlamanın etkisiyle banka duvarında hasar oluştu. Patlamanın ardından olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan spor malzemeleri toplanarak polis merkezine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.