Kars'ta ayakkabı hırsızları yakalandı

Kars'ta yaklaşık 9 bin lira değerinde 15 ayrı adresten ayakkabı ve bot çalan hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince son iki ay içerisinde Kars'ta muhtelif 15 ayrı adreste meydana gelen yaklaşık 9 bin lira değerinde ayakkabı ve bot hırsızlığı olayları aydınlattı. Polis yaptığı çalışmada, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilere yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, buradaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.