Kars'ta ayçiçeği bilgilendirme toplantısı

Kars'ta “Ayçiçeği Tarlaları ile Kars Renkleniyor Projesi” çerçevesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda “Ayçiçeği Tarlaları ile Kars Renkleniyor Projesi” çerçevesinde ayçiçeği üretimi yapan üreticiler ile proje durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'ün sunum yaptığı toplantıda bölge de ilk kez ekilen yağlık ayçiçeği ekiliş alanlarında ilçe müdürlüğümüz ziraat mühendisleri tarafından yapılan çıkış kontrolleri, çapalama ile yabancı ot zirai mücadelesi için yapılması gereken ilaçlama çalışmaları hakkında üreticilere bilgi verildi.

Toplantıda Selim'de ayçiçeği üretimi yapacak, üreticilerin görüş ve önerileri alındı. Üreticilerin soruları cevaplandırıldı.

Öte yandan Selimli ayçiçeği üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının devam edeceği öğrenildi.