Kars'ta Aynalı Köşk Sanat Merkezi oldu

Tarihi Aynalı Köşk'ün orijinaline sadık kalarak bir gösteri-tiyatro- performans sahnesi olarak düzenlemesini de Kars Belediyesi tarafından yaptırılacak.

Aynalı Köşk önceki dönemlerde hacizden satışı yapılmış, satın alan kuruluşunda sonraki süreçte Koruma Kurulundan görüş almadan başka bir işletmeye sözleşmeye uygunsuz biçimde tahsis ettiği için Belediye Başkanlığı'nca İstinaf Mahkemesine başvurularak ilgili tahsis kaldırıldı.

Serhat şehri Kars'ın tarihi yapı miraslarından olan Aynalı Köşk'ü, Kars Belediyesi tarafından atıl durumdan kurtarılarak turizme, kültüre ve sanata hizmet vermesini sağlamak gayesiyle düzenlemesini yapıldı. Aynalı Köşk yeni yüzüyle Karslıların hizmetine açıldı.

İçerisinde tiyatro, fotoğraf- resim sergilerinin sürekli biçimde olacağı Köşk'te, “Ani Taşın Şiiri” sergisi ve gün yüzüne çıkmamış tarihi Kars fotoğrafları sergisi açıldı. Açılışı Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tarafından yapılan sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ruslar tarafından 1874 yılında Konak olarak inşa edilen Aynalı Köşk'teki “Ani Taşın Şiiri” sergisini vatandaşlar gün içerisinde gezebilir. Sergi, hafta boyunca açık kalacak.