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Kars'ta baca yangını korkuttu

Kars’ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Kars'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin hemen müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Kazım Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin çatı katındaki bacasından çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 katlı binanın çatısına çıkarak yangını büyümeden söndürdü. Yangına bacandan çıkan kıvılcımın neden olduğu öğrenildi.


Öte yandan kentin en işlek caddelerinden birisi olan Kazımpaşa Caddesinde itfaiye araçlarını gören vatandaşlar ne olduğunu anlam için bir süre olup bitenleri izledi. Bölgede görevli polislerin ikazlarıyla vatandaşlar dağıldı.


Bir süre Kazımpaşa Caddesini trafiğe kapatan polis, daha sonra caddeyi trafiğe açtı.

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