Kars'ta balık avı yasağı başladı

Kars'ta sazan balığı avı yasağı başladı. Balık avlama yasağına uymayanlara ise kabahatler kanununa göre cezai işlem yapılacak.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 15 Mayıs 2019 tarihi itibari ile balık avlama yasağının başladığını ve avlanma yasağına uymayanlar hakkında kabahatler kanuna göre 210 ile 708 TL. arası para cezası uygulanacağını ve vatandaşların mağdur olmamaları için balık avı yasağına uymalarını istedi.

Kars baraj Gölü, Çıldır Gölü, Arpaçay Baraj Gölü ve Aygır Gölü'nde ise kaçak avlanmanın önüne geçilebilmesi için bir takım önlemler alındığı, kaçak avlananların ise sandallarına el konulacağı bildirildi.

Kars'ta 15 Mayıs-15 Ağustos 2019 tarihleri arasından yasak olan sazan balığı avı nedeniyle kentte balık satıcılarının da kontrol edildi, balıkçıların ellerinden stokları tespit eden yetkililer, stok dışı sazan balığı satışı yapan balıkçılara da yaptırım uygulayacak.

Kars Baraj Gölü, Çıldır Gölü, Arpaçay Baraj Gölü ve Aygır Gölü'nde her yıl yasağa rağmen binlerce balığının tutulduğu, balığın üreme mevsiminde tutulmasının ise bu göllerde sazan balığı neslini tükettiğine dikkat çeken yetkililer, geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşların da yasaklara uyması gerektiğine dikkat çekti.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, gerek iç sular, gerek barajlar ve gerekse göller ile ırmaklarda balık avı yasağının başladığını belirtti.

Dr. Hüseyin Düzgün, “Balığın şuanda üreme mevsimi, eğer ki biz bu döneminde balığı hem uygun olmayacak tarzda, şekillerde, hem de yasak olmasına rağmen üreyecek olan hayvanları avlamaya kalkarsak bir balık yerine, belki yüzlerce, binlerce balığı feda etmiş olacağız. Bu manada vatandaşlardan birazcık anlayış bekliyoruz” dedi.

Düzgün, “Bu iyi niyet açısından anlayış, bu anlayışa bırakacak mıyız? Hayır, gerek ilimizde, gerekse ilçelerimizde veteriner hekimlerimiz marifetiyle, su ürünleri mühendisleri marifetiyle kontrollere devam edeceğiz. Hem avlanma sahalarında kontrol edeceğiz. Hem de satış alanlarında kontrol edeceğiz. Gerek çarşı merkezlerinde, gerekse balığın satıldığı izin alınmış market ve balık satış yerlerinde kontroller yapacağız. Çünkü oralarda da satış yasağı var. Balık satılan yerlere daha önceden bildirdik. Ellerindeki mevcut stoku bize bildirdiler. Biz kontrolünü yaptık. O mevcut stok bitinceye kadar satabilecekler. Stok bittikten sonra artık kaçak av yapmış olduğu belli olacak ki, ona müsaade etmeyeceğiz. Bu manada 1388 sayılı kanuna göre hem gerekli cezai uygulayacağız. Tutmuş oldukları balığa el koyacağız. Hangi usulde avlanma yapmışsa o malzemeler el koyacağız. Kanun gereği onu alacağız. Ceza uygulayacağız” diye konuştu.

Öte yandan Kars il sınırları içerisinde mevcut göl ve akarsularda 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında her türlü malzeme ile avlanma yasağı başladı. 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak olan av yasağının kontrolünü Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, emniyet ve jandarma teşkilatları, belediye zabıtası, kamuda görevli bekçiler, kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından takip edilecek. Yasağı ihlal edenlerin malzemelerine el konulacağı gibi, 210 TL ile 708 TL. Arasında para cezasının uygulanacak.