Kars'ta bayram namazında camiler doldu taştı

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı. Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da vatandaşlar ile birlikte Evliya Camii de bayram namazı için saft tuttu.

Evliya Cami namazlarını kılan vatandaşlar daha sonra Kars Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Cami çıkışı gazetecileri açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, “Gazi Karsımızdayız, Ebul Hasan Harakani'nin manevi atmosferinde, herkes selamlar olsun. Öncelikle İslam Alem'inin Türkiyemizin ve Karslı hemşehrlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın barışa, birliğimize, barışa, beraberlimize berekete vesile olmasını diliyorum. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Yakın zamanda depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiyemizin büyümesi için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bir bayrama ulaşmanın daha mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öksüz, “Bugün Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ülke olarak, millet olarak, biliyorsunuz Kurban Bayramları tek vücut olmanın, tek yürek olmanın, yaşandığı bir gündür. Bayramlar beraberliğimizin, birliğimizin güçlendiği günlerdendir. Sadakatin, sevginin, hoş görünün koşulsuz teslimiyetin bize hatırlatıldığı gündür” diye konuştu.

Vali Türker Öksüz, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri bayram namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.