Kars'ta bayramda 765 kolluk kuvveti görev yapıyor

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars'ta bayramın 1'inci günü 765 polis ve jandarmanın vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için görevleri başında olduğunu belirtti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile birlikte kent giriş ve çıkış noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kars Şehitliğini ziyaret eden Vali Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindekiler tüm şehitlerimiz için dua ederek kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı.

Karslıların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Vali Öksüz, “Bugün Kurban Bayramını idrak etmenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Öncelikle hem milletimizin hem bütün İslam aleminin hem de Kars'ta yaşayan bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum, onlara sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Allah'tan niyazımızda bizi böyle nice bayramlara eriştirmesi, tabii bayram vesilesiyle ziyaretlerde bulunuyoruz, bugün de hem emniyet hem de jandarma kontrol noktasında olan kolluk kuvvetlerimizi ziyaret ettik, onlar vatandaşımızın huzuru, güvenliği için görev yapıyorlar, mesai menfuru gözetmeksizin görevinin başındalar. Bizler de vatandaşımız huzurlu bir bayram geçirsin diye gerekli tedbirleri aldık. 765 tane kolluk gücümüz vatandaşımız huzuru, güvenliği için görev başında. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda, vatandaşlarımıza yardım etmek, bayramı daha rahat, huzurlu geçirmesi için görevlerinin başındalar. Gerek belediye ekiplerimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız her türlü sıkıntıya karşı görevinin başındadır” dedi.

Karslılara çağrıda bulunarak bayram gününde fakir ve fukaraya sahip çıkılmasını rica eden Vali Öksüz, “Bizler tabii vatandaşımıza hizmetle mükellef insanlarız, onun için bayramda da bu görevimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz bayramlar aslında tek yürek olma, tek vücut olma günüdür. Sahip olduğumuz şeyleri fakir, muhtaç vatandaşlarımızla paylaşılması gereken günlerdir. Bugünleri, bu anlayışı idrak etmemiz lazım. Ben de bu vesileyle vatandaşlarımızdan fakir, muhtaç, garip gurbeya sahip çıkmasını özellikle bu bayram gününde rica ediyorum. Bu bayram vesilesiyle kestiğimiz kurbanlarımızın kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar vatandaşlarımızın Kars'ta yaşayan bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum, onlara sağlık, huzur, mutluluk diliyorum” diye konuştu.

Bayramlaşma programı daha sonra Huzurevi, Engelsiz Yaşam Merkezi, depremzede ve şehit aileleri ile Belediye personelleriyle devam edildi.