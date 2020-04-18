Kars'ta bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan caddelerde vatandaşların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

Kars'ta önceki gün İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlar uygulamaya başladı. Kars Valisi Türker Öksüz'ün başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan tedbirler kapsamında, sosyal izalosyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz sokağa çıkmaların önüne geçerek kalabalık görüntülerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla kent merkezinde bazı caddeler geçici bir süreliğine 08.00 ile 18.00 saatleri arasında araç trafiğine ve araç parkına kapatıldı.

Trafik ekipleri tarafından belirlenen caddeler demir bariyerle kapatılırken, polis ekipleri ise kapatılan caddelere yaya olarak girmek isteyen vatandaşların gerekli kontrolleri yapılarak geçerli bir sebepleri bulunmadığı taktirde geçişlerine müsaade etmiyor.

Kentte trafiğe kapatılan caddeler sessizliği bürünürken, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler vatandaşlar arasında da olumlu karşılandı.