İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta bazı caddelere uyarıcı afişler asıldı

Kars’ta bazı cadde ve mahallelere ’Covid-19 açısından riskli bölge’ afişi asıldıKars’ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nce Covid-19 vakalarının yoğun olduğu cadde ve mahallelere üzerinde Kovid-19 açısından riskli bölge" maske-mesafe-hijyen kurallarına riayet edelim" yazılı afiş asılarak vatandaşlar uyarıldı.

Kars'ta bazı cadde ve mahallelere 'Covid-19 açısından riskli bölge' afişi asıldı


Kars'ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nce Covid-19 vakalarının yoğun olduğu cadde ve mahallelere üzerinde Kovid-19 açısından riskli bölge" maske-mesafe-hijyen kurallarına riayet edelim" yazılı afiş asılarak vatandaşlar uyarıldı.


Kars'ta Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir alınırken, yetkililer sürekli salgınla mücadelede vatandaşları uyarıyor. Vatandaşlardan mecbur olmadıkları takdirde evlerinden çıkmamalarını isteyen yetkililer, kentte Covid-19 vakalarında yoğunluk görülen bölgelere de uyarıcı afişler asıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.