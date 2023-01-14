Kars'ta beklenen kar yağdı

Kars'ta uzun süreden beri beklenen kar yağdı. Sabaha doğru başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu kentte sokaklara çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, yağan kar vatandaşlarında yüzünü güldürdü.

Kars'ta karın çok geç yağdığını ifade eden Ebubekir Keleş, “Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Van dediğin zaman akla kar gelir. Kışın karla bereketlenir, inşallah yazın da o karın bereketiyle bolluk çokluk olur, bundan da tüm insanlar yararlanır” dedi.

Keleş, “Bu sene Allah'ın hikmeti kar biraz geç yağdı. Ama şuanda kar yağıyor. Allah'a şükürler olsun. İnşallah devamı daha güzel bir şekilde gelir. Kars'ımız, Sarıkamış'ımız yöremiz karla şenlenir. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de karın güzelliğiyle, bereketiyle rahmetiyle haşır neşir olurlar. Bizlerde bu vesileyle sevinmiş oluruz. Dua ediyoruz, Allah'ım sen memleketimize karı ve yağmuru bolca yağdır” dedi.

Öte yandan, beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi binalarda beyazla birlikte görsel şölen sundu. Kars Kalesi, Havariler Kilisesi, Evliya Cami ve caddelerde kartpostal görüntüler ortaya çıktı.