İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta Beşiktaşlılar sokaklara döküldü

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Kars'ta sokaklara döküldü.


Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara dökülen Beşiktaşlılar, ellerinde meşalelerle galibiyet sevincini doyasıya kutladı.


Faikbey Caddesi üzerinde bulunan at heykeli önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, ellerinde Beşiktaş bayraklarıyla 3-1'lik Galatasaray galibiyetini sevincini yaşadı.


Faikbey Caddesi üzerinde kutlamalarının ardından taraftarlar sessizce dağıldı.

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