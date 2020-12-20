İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta beyaza bürünen sokaklarda Covid-19 sessizliği

Kars’ta kar yağışının ardından beyaza bürünen sokaklarda korona virüs (Covid-19) sessizliği hakim.

Kars'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen sokaklarda korona virüs (Covid-19) sessizliği hakim. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Karslılar, beyaza bürünen sokakları sessiz bıraktı.


Kentte gece sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, kentin en işlek caddeleri ise sessiz kaldı. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkama kısıtlamasına tam destek veren vatandaşlar evlerinde kaldı.


Sessiz kalan sokaklarda belediye karla mücadele ekipleri, cadde ve kaldırımların karını temizledi. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte karla mücadele ekipleri kentin caddelerinde kar temizliği yaptı.


Öte yandan, sessiz kalan sokaklarda tarihi Kars Kars Kalesi, Evliya Cami ve 12 Havariler Kilisesi gün doğumunda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.