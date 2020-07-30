Kars'ta bıçaklar kurbanlar için bileniyor

Kurban Bayramı'na bir kala vatandaşlar bıçakçılara akın etti. Bıçakçılarda ise bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kasaplar Hali bölgesinde bulunan bıçak bileyen esnafta yaşanan yoğunluk yılda bir de olsa yüzleri güldürmeye başladı.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde vatandaşlar bıçak, balta ve satırlarını biletiyor.

Kars'ta yaklaşık 27 yıldır bıçak bilediğini ifade eden Suat Kılıç, "Bayramın son günü olduğu için yoğunluk yaşanıyor. Gece saat 01.00'e kadar çalışacağım. Vatandaşlar sıraya giriyor ve bekliyor. Bizlerde onların bıçaklarını bileyerek yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan vatandaşlar bıçaklarını biletmek için son günü bekliyor. Bundan dolayı da bıçakçılar da yoğunluk yaşanıyor. Bıçaklar 2 liradan bilenirken, balta ve satırlar ise 5 liraya bileniyor.