Kars'ta bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor

Kars'ta Kurban Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar bıçakçılara akın etti.

Kasaplar Hali Bölgesi'nde bulunan bıçakçılar, güne yoğun başladı. Tezgahlarının başına geçen bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bıçak, balta ve satırlarını bileyerek bayrama hazır hale getirdi.

Önlerinde uzun uyruklar oluşan bıçakçılar, bir taraftan bıçak, balta ve satırları bilerken, diğer yandan da bıçak satışı yapıyor.

Kars'ta Kurban Bayramı'na 1 gün kala bıçakçılarda yaşanan yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü. Bayram dolayısıyla işlerinin açıldığını ifade eden bıçakçı esnafı, bugün gece yarısına kadar vatandaşlara hizmet vereceklerini belirttiler.

Öte yandan Kars'ta bıçaklar 30 liradan bilenirken, balta ve satırlar ise 100 liraya bileniyor.