Kars'ta “Bilgi Yarışması” heyecanı

Kars'ta, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “Bilgi Yarışması” başladı.

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ortaklaşa düzenlenen ve 25 ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin 4 grup olarak katıldığı bilgi yarışmasının finalistleri, final yarışmasında 1'incilik için ter dökecek.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen “Bilgi Yarışması” saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşması İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay yaptı.

Acay, “Bugün burada merkez ve köy okullarımızdaki 8. sınıf öğrencilerimiz arasında yapılacak olan bilgi yarışması için bir arada bulunmaktayız. Bizler biliyoruz ki başarılı ve sağlıklı bir eğitim; fiziki mekan ve yeteri kadar öğretmen gibi faktörlerin yanında güven duygusu oluşturan bir eğitim ortamında gerçekleşir. Çalışarak üreterek, azmederek ve sabırla adım adım ilerleyerek başarıya ulaşmak mümkündür” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Okullarımızda bulunan bu eğitim ortamları; öğrencilerimizi sadece akademik başarıya ulaşma anlamında değil milli ve manevi, iyi insan, merhametli insan olmak gibi değerlere sahip çıkma, onları koruma ve belirli bir düzeyde kültürel yetkinliğe ulaştırma hedefindedir. Bu hedefler doğrultusunda eğitim ortamlarında sıklıkla karşımıza çıkan rekabete dayalı öğrenmenin en çok kullanılan yöntemlerinden biri bilgi yarışmalarıdır. Rekabet öğrencilerimizin ilerlemesini teşvik etmek, öğrenme performanslarını ve motivasyonlarını artırmak için etkili bir yoldur. Rekabetçi bir öğrenme ortamında öğrenciler başarmak için daha fazla gayret sarf etmekte ve daha iyi performans sergilemekle birlikte aynı zamanda diğer öğrencilerin düşünce, fikir ve başarılarına saygı duymayı öğrenmektedirler” diye konuştu.

Acay, “Bu çerçevede düzenlemiş olduğumuz bilgi yarışmasının amacı; öğrencilerimiz arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, öğrencilerimize yarışma kültürünü kazandırmak ve önemlisi de birlikte hareket etme, zamanı birlikte verimli kullanma ve karar verme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bugün yapılacak olan etkinlik ile bağrımızdan çıkan sizler gibi yıllar önce bu sıralardan geçtikten sonra belli bir eğitim dönemi sonunda polis olan ağabeyleriniz, ablalarınız, kardeşlerimiz ile birliktesiniz. Eminim ki birçoğunuzun hayalinde polis olma hevesi vardır. Bu vesile ile

Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Polis Teşkilatı'mızın 178. kuruluş yıldönümü kutluyorum. Geçirdiğimiz bu zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun. Görevlileri başında şehit olan polislerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah tan rahmet gazilerimize sağlık diliyorum. Görevlileri başında olan polislerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından “Bilgi Yarışması” start aldı. Düzenlenen ilk yarışmaya, Ölçülü Şehit Turgay Salgar Ortaokulu, Cevriye Tatış Ortaokulu, Özel Çözüm Ortaokulu, Dede Korkut Ortaokulu, Yenişehir Ortaokulu, Kümbetli Ortaokulu ve Dikme Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu katıldı. ”Bilgi Yarışması”nda her grubun finalistleri 11 Nisan 2023 tarihinde Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan final yarışmasında karşı karşıya gelecek.