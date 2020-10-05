Kars'ta bin 955 sikke ele geçirildi

Kars'ta jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada bin 955 adet sikke ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelendiği bir otomobili Digor ilçesinde durdurdu. Durdurulan araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada altın olduğu değerlendirilen bin 955 adet sikke ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Muhafaza altına alınan sikkeler jandarma ekiplerince incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan olayla ilgili şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.