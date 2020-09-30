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Kars'ta bir ev tamamen yandı

Kars’ta bir vatandaşa ait gece kondu evde çıkan yangında ev tamamen yandı.

Kars'ta bir vatandaşa ait gece kondu evde çıkan yangında ev tamamen yandı. Evde bulunan tüpü son anda fark eden itfaiye eri, tüpü dışarı çıkardı.


Olay Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Halitpaşa Mahalesi'nde ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait evin yandığını gören mahalle sakinleri durumu Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri evin içerisinde bulunan küçük tüpü fark etti. Eve giren itfaiye eri tüpü alarak dışarı çıkararak olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.


Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası itfaiye ekipleri önce yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yaptı. Yangının neden çıktığı araştırılırken, vatandaşa ait gece kondu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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