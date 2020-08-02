İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta bir iş yeri kundaklandı

Kars’ta bir iş yeri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kundaklandı.

Kars'ta bir iş yeri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kundaklandı.


Edinilen bilgilere göre olay Kazımpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yeri şüpheli bir kişi tarafından pet şişeye doldurulan benzinle ataşe verildi. Ateşe verilen işyeri vatandaşların itfaiyeyi araması ve yangın tüpleriyle müdahale etmesiyle yanmaktan son kurtarıldı.


Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.