Kars'ta bir işyeri yandı

Kars'ta bir işyerinde bilinmeyen nedenle dolayı yangın çıktı. Çıkan yangınla işyeri kullanılamaz hale geldi.

Olay Merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Gece yarı işyerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek önce kontrol altına aldı, ardından soğukta çalışması yaptı. Polis ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının neden çıktığı araştırılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.