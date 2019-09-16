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Kars'ta bir kişinin öldürülmesi olayına karışan zanlı aranıyor

Kars’ta, bir kişinin öldürülmesi olayına karışan zanlının yakalanması yönelik 11 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Kars'ta, bir kişinin öldürülmesi olayına karışan zanlının yakalanması yönelik 11 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.


Kars Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen “Kasten Öldürme” olayında firari konumda bulunan B.K.'yı yakalama çalışmaları sürüyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceden tespit edilen 11 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.


Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1 adet ruhsatlı yivsiz pompalı av tüfeği, 1 adet ruhsatsız yivsiz pompalı av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 7 adet fişek 1 adet uzun namlulu silah fişeği ve 4 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğümüz olarak “Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.

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