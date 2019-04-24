İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kars'ta buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars’ta süt ürünleri fabrikasında buhar kazanı patladı.

Kars'ta süt ürünleri fabrikasında buhar kazanı patladı. Olayda fabrikanın çevresi adeta savaş alanına döndü.


Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasında buhar kazanı patladı. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ölen ya da yaralanan olmadı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamada fabrikanın duvarları yıkıldı. Patlama sonrası çevreye dağılan kazan parçaları korku dolu anlar yaşattı.


Fabrika sahibi Mahir Merkis, "Kazan adeta atom bombası etkisiyle patladı. Tesellimiz ölen ya da yaralanan olmaması. Kazan patlamadan sonra 10 metre uzağa fırladı" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.