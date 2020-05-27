Kars'ta büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en önemli illerinden birisi olan Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıktı.

Kars'ta uzun süren kış mevsimin ardından doğanın canlanmasıyla birlikte yaklaşık 6 aydır ahırlarda bakılan hayvanlar, meralara yayıldı.

Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çobanlar, hayvanlarını meralarda otlatmanın sevincini yaşarken, baharın gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikle küçük ve büyükbaş hayvanlarını meralarda otlatılmaya başladı. Güneşli ve sıcak havada meralarda yerini alan hayvanlar yetiştiricileri de rahatlattı.