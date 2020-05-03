Kars'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Kars'ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi ile Kazım Karabekir Paşa Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklar hafta sonunda sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda görevliler dışında ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkan az sayıda vatandaş olduğu görüldü. Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “evde kal” çağrılarını dikkate alan Karslılar, sıcak havaya rağmen evlerinden çıkmayarak, salgınla mücadeleye destek verdi.