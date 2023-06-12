Kars'ta cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Kars'ta şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü.

Kars'ta yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağmurda caddeler sular altında kalırken, iş yerlerinin bodrumlarına ise su doldu. Kentte son günlerde etkili olan yağışlı hava ekili alanlarda da zarara yol açtı.

Öte yandan Sarıkamış ilçesinde 1 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü sağanak yağmur uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarıda vatandaşların su ve sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenmişti.