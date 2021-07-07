İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta caddeler göle döndü

Kars’ta yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağmur ve dolu caddeleri sular altında bıraktı.

Kars'ta yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağmur ve dolu caddeleri sular altında bıraktı.


Kars'ta etkili olan sağanak yağmur sonrası caddeler adeta göle döndü. Kars'ta öğleden sonra aniden etkili olan sağanak yağış ve doluyla beraber birçok cadde sular altında kaldı.


Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi'ne biriken yağmur suları vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti.



“İşyerlerinin bodrumlarına su doldu”


Kentte etkili olan sağanak yağmur sonrasında çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Vatandaşlar ise süpürgelerle iş yerlerine su dolmaması için yoğun çaba sarf etti. Kentte sağanak yağmurun aralıkla etkili olması bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.