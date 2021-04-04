İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta caddeler sessizliğe büründü

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Kars’ta sokaklar boş kaldı.

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Kars'ta sokaklar boş kaldı.


Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına Karslılar tam destek verirken, kentte caddelerin boş kalmasında son günlerde artan vaka sayıları da etkili oldu.


Kentte boş kalan caddelerde sadece belediye temizlik işçileri ile görevli polisler bulunurken, sokak köpekleri ise caddelerin sahibi oldu.


Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Kars'ın en işlek caddeleri olan ve her gün yüzlerce insanın bulunduğu Kazımpaşa Caddesi, Faikbey Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Caddesi ve tarihi mekanların bulunduğu Kaleiçi bölgesinde sessizlik hakim oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.