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Kars'ta camilerde korona virüsün son bulması için dualar edildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde camilerde, korona virüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde camilerde, korona virüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.


Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye'yi etkisi altına alınan korona virüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için Türkiye genelinde bütün camilerde dua okunmasına karar verilmişti. Alınan karar doğrultusunda Sarıkamış İlçesinde camilerin minarelerinden yatsı ezanından sonra dua okundu.


Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya o an şehir merkezlerinde, köylerde bulunan vatandaşlar ve esnaflar ile evlerinde ezanı dinleyen vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.


Sarıkamış İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, “Tüm cami minarelerimizde yatsı namazından sonra, dua edilmekte ve tedbir getirilmektedir. İnşallah Rabbim bu dualarımızı kabul eder en kısa zamanda bu hastalıktan bizi ülkemizi ve dünyayı kurtarır diye ümit ediyoruz.”dedi.

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