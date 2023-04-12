Kars'ta çiftçilerin tarla ekimi başladı. Çiftçiler, karlı dağlar arasındaki tarlalarına arpa, buğday, korunga ve fiğ ekimi yapıyor.

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden birisi olan ve kış mevsiminin uzun yaşandığı Kars'ta, çiftçiler tohumlarını karlı dağlar arasındaki topraklarıyla buluşturuyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Karslı çiftçiler, Ramazan ayında sabah ilk ışıklarıyla birlikte traktörleriyle 2 bin 300 rakımlı ekin alanlarına geliyor. Ekim alanlarına gelen çiftçiler arpa, buğday, korunga ve fiğ tohumlarlını ‘Bismillah' diyerek ekiyor.

Tarlalarına ortağıyla birlikte arpa ve buğday ektiklerinin ifade eden çiftçi Oktay Erdağı, “Tarlamızı sürüyoruz. Ektiğimiz arpa, şuanda arpamızı serptik sürüyoruz. Sonrada tapanımızı yapacağız. Ondan sonra da Allah'a bırakacağız. Allah fırsat verirse bundan sonra da diğer tarlarımızı süreceğiz. 200 dönüm kendim ekiyorum. 300 dönümde ortağım ekiyor. Yani toplam 500 dönüm yer ekeceğiz bu yıl, İnşallah daha da iyi olacak” dedi.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan ve büyük çaba harcayarak tarlalarını eken çiftçiler, tohumlarını toprakla buluşturduktan sonra iftar saatinde evlerinin yolunu tutuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan çiftçiler, bazı günler ise iftarını açtıktan sonra tarlarını ekmeye devam ediyor.