Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı

Kars'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Cumhuriyet Koşusu'na 36 bayan, 77 erkek olmak üzere toplam 113 sporcu katıldı.

Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti'nde düzenlenen koşuya yoğun ilgi gösterilirken, dereceye girmek için atletler yoğun çaba sarf etti.

Düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda bin 500 metre Minik Bayanlarda; 1. Rojin Taşçı Mihralibey Ortaokulu, 2. Rabia Özkocak Cumhuriyet Ortaokulu 3. Elifnaz Baylastır Kasım Kurşunoğlu Ortaokulu.

Bin 500 metre Minik Erkeklerde; 1. Emrah Bağ Digor Atatürk Ortaokulu, 2. Umut Efe Bedel Ziya Gökalp Ortaokulu, 3.Ömer Ayağ Mihrali Bey Ortaokulu.

2 bin Metre Yıldız Bayanlarda; 1. Zeynep Sude Yıldırım Yeni Şehir Ortaokulu, 2. Medine Kaya Mihrali Bey Ortaokulu, 3. Ada Buse Özadlı Fevzi Paşa Otaokulu.

3 bin Metre Yıldız Erkeklerde; 1. Hüseyin Akıncı Cevriye Tatış Ortaokulu 2. Hasan Akıncı Cevriye Tatış Ortaokulu, 3-Polat Emre Ötünçtemur Aydın Tanrıverdi Ortaokulu.

3 bin Metre Genç Bayanlarda; 1. Fatma Altun, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Berfin Gümüş Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Yağmur Avunçli Sarıkamış Spor Lisesi.

5 bin Metre Genç Erkeklerde; 1. Utku Göler Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Habip Bozyel Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Selim Şehit Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Utku Göler 3'üncü oldu.

Cumhuriyet Koşusu'nda derece giren sporcuların ödüllerini Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç verdi.