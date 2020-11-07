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Kars'ta dağlar beyaza büründü

Kars’ta 2 gündür etkili olan yağmurlu hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kars'ta 2 gündür etkili olan yağmurlu hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın ardından yağan kar, kenttin etrafında bulunan dağları beyaza bürüdü.


Kentte son 2 gündür etkili olan yağmurlu ve soğuk hava, yüksek kesimleri beyaza bürürken, dağların zirvesine yağan kar, soğuğu da beraberinde getirdi. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 7 derece ölçülürken, sabah saatlerinde termometreler eksi 3'ü gösterdi. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ta yağışlı havanın devam edeceği öğrenildi.

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