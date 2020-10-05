Kars'ta define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kars'ta define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir duyum üzerine yapılan çalışma da merkezde jandarma bölgesinde izinsiz kazı yapan şüpheli 5 şahıs suç aletleri ile birlikte kazı yaparken yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma kazı yapılan alanda yaptığı çalışmada, kazıda kullanılmak üzere 1 adet metal arama detektörü ele geçirerek muhafaza altına aldı. Olayla ilgili şüpheli 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.