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Kars'ta define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kars’ta define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Kars'ta define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir duyum üzerine yapılan çalışma da merkezde jandarma bölgesinde izinsiz kazı yapan şüpheli 5 şahıs suç aletleri ile birlikte kazı yaparken yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma kazı yapılan alanda yaptığı çalışmada, kazıda kullanılmak üzere 1 adet metal arama detektörü ele geçirerek muhafaza altına aldı. Olayla ilgili şüpheli 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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