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Kars'ta denetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliği

Adalet Bakanlığınca 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında başlatılan “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” kapsamında Kars’ta Vali yardımcısı, Başsavcı, Tugay Komutanı, rektör, yükümlüler ile birlikte çevre temizliği yaptı.

Adalet Bakanlığınca 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında başlatılan “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” kapsamında Kars'ta Vali yardımcısı, Başsavcı, Tugay Komutanı, rektör, yükümlüler ile birlikte çevre temizliği yaptı.


Kars Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce organize edilen proje kapsamında 40 hükümlü Tarihi Kars Kalesi altı Bisiklet Parkuru Parkı'nda çöp topladı.


Bisiklet Parkuru'nda projenin açılışında konuşan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, “Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzce, “Size öyle bir vatan lazım ki ebediyen sizin olacaktır” diyen Sultan Alparslan'ın fethettiği Anadolu'nun giriş kapısı olan bu topraklardan tarihi geçmişi ve ilimizin turizm yerlerinden birisi olarak nitelendirilen Ebu-l Hasan Harakani Türbesi, Evliye Cami ve Külliyesi, Kümbet Cami ve Ulu Cami etrafında projemizin uygulanmasına başlanmıştır. Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında 40 kişilik kamuya yararlı işte çalışan yükümlülerimiz müdürlüğümüz personeliyle temizlik çalışmalarımız başladı. Doğanın korunması ve çevremizin temizliği amacıyla sizlerinde bizlere destek olarak etkiliğimize katıldığınız için teşekkür ederim” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Soner Aygün, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Oğuz, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, hakim ve savcılar, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, kurum ve daire amirleri, adliye çalışanları ile yükümlüler tarihi bölgedeki çöpleri temizledi. Temizlenen çöpler çöp poşetlerine koyularak çöp konteynırlarına bırakıldı.


Proje kapsamında özellikle Ebu-l Harakani Türbesi'nin bulunduğu bölgenin seçilmesi vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.


Proje ile temiz ve sağlıklı bir çevrenin emiz ve sağlıklı bir çevrenin bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşul teşkil etmesi ve bunun ancak sağlıklı ve temiz bir çevre ile mümkün olmasından hareketle, vatandaşlık görevlerimizden biri olan, paylaştığımız yaşam alanlarının, doğanın temiz tutulması, sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunması amaçlanıyor.

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