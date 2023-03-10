Kars'ta depreme dayanıksız okul boşaltıldı

Kars'ta yapılan incelemelerin ardından depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okul boşaltıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kars Valiliği'nin talimatlarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü kentte bulunan okullarda inceleme yaptı, numune aldı. Yapılan inceleme sonucu de Merkez Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu binasının depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi.

Bunun ardından rapor, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildi. Yapılan görüşmelerin ardından okul binası için önce tahliye sonra yıkım kararı çıkarıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Urlunç, “Şubat'taki asrın felaketinden sonra valimizin talimatıyla bütün okullarımızı, 624 okulumuzu denetimden geçiriyoruz. Şu an bulunduğumuz okulun, 1970'li yıllarda yapıldığı biliniyor. Dolayısıyla İl Özel İdaresi ekiplerince verilen rapor, bakanımızca da onaylandı. Okulumuzun depreme dayanıksız olduğunu görünce bugün İsmet Paşa İlkokulu'na taşımaya karar verdik” dedi.

10 derslik okulda 23 öğretmenin bulunduğunu ifa eden Urlunç, “Okulumuzda 23 öğretmenimiz var, 194 öğrencimiz var. Amacımız çocuklarımızın, geleceğimiz olan öğrencilerimizin daha sağlıklı okullarda eğitim görmesi onun için bugün bu okulumuzu taşıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan 10 sınıfta eğitim gören 194 öğrenci, İsmet Paşa İlkokulu'na nakledildi. Öğrenciler bundan sonra öğrenimlerini ismet paşa İlkokulu'nda yapacak. Merkez Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu binası ise bugün boşaltıldı, Okul binasının kısa sürede yıkılacağı öğrenildi.