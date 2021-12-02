Kars'ta dereceye giren öğrenciler hediyelerini aldı

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen “Kahraman Polisim” yarışmasında dereceye giren öğrenciler hediyelerini aldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce 2021 yılı içerisinde yürütülen ÇOGEP “Geleceğe Emniyetli Adımlar” projesi kapsamında “Kahraman Polisim” konulu ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon kategorilerinde düzenlenen yarışmalar sona erdi.

Yarışlarda Resim kategorisinde, Yenişehir İlkokulu öğrencilerinden Mira Sarı 1'inci, Halitpaşa İlkokulu öğrencilerinden Sudenaz Aktaş 2'inci, Halitpaşa İlkokulu öğrencilerinden Eyüp Efgan Buldu 3'üncü oldu.

Şiir kategorisinde, İstiklal Ortaokulu öğrencilerinden Rabia Özbek 1'inci, Şehit Albay Karaoğlanoğlu YBO öğrencilerinden Gülay Melek Şuataman 2'inci, Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Zerya Sevda Gül ise 3'üncülüğü kazandı.

Kompozisyon kategorisinde, Kars Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esmanur Daştanoğlu 1'inci, Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammet Çam 2'inci, Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Büşra Çilkasit 3'üncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere hediyeleri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız tarafından verildi.

Yarışma kapsamında 1'inci olan öğrencilere bisiklet, 2'inci olan öğrencilere akıllı kol saati ve 3'üncü olan öğrencilere paten takımı hediye edildi. Okul müdürlerine ise plaket verildi.