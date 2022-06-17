Kars'ta Devlet Konservatuarında mezuniyet coşkusu

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Dereiçi Mevkii'nde bulunan Devlet Konservatuarı'nda düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlik daha sonra açılış konuşmalarıyla devam etti. Mezuniyet törenine katılan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Arslan, “BU yıl yaklaşık 6 bin mezun vermişiz. Dolayısıyla hem hocalarımızı, hem 6 bin mezunumuzu tebrik ediyoruz. Rabbim yollarını açık eylesin inşallah, elbette ki her biri bundan sonra her biri, hem Kafkas Üniversitemizin, hem Kars'ımızın temsilcileri olacaklar. Umuyor, diliyoruz ki başarıları ülke dışına taşın ve uluslar arası arenada Kars'ımızın temsilcileri olsunlar. O anlamda başarı dileklerimizi iletiyoruz. Sizlerin bu mezuniyet törenine katılarak, aslında onlarında mezuniyetin, tebrik etmek istedik” dedi.

Arslan, “Üniversite pozisyon kazandırır, asıl öneli olan aldığınız bu pozisyondan sonra kendinizi daha da geliştirmek, o başarı merdivenini basamak basamak yukarı çıkmak. Gönlümüz, dileğimiz inşallah bu başarı merdiven basamaklarını tek tek çıkabilmeniz. Öğrenmenin yaşı yok, hele sizin alanlarınızda hiç yok. Merdivenin basamakları sonsuz. Emin olun ki sonsuz, inşallah bir bir yukarı çıkarsınız. Hem şehrimizi, hem üniversitemizi hem ülkemizi dünya çapında temsil edersiniz. Önümüzde başarılı örnekler var, umuyor ve diliyorum ki o başarılı hocalarımızı örnek alarak bizi daha iyi yerlerde temsil edersiniz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Koro ve halk oyunu gösterileri yapıldı. Mezuniyet andı ve kep atma töreninin ardından etkinlik Türk Halk Müziği konseriyle son buldu.

Mezuniyet törenine; Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Milletvekili Ahmet Arslan, Rektör Hüsnü Kapu, İl Başkanı Adem Çalkın, Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Yavuz Selim Kafkasyalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü hayrettin Çetin, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı.