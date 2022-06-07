Kars'ta doktora saldırıya tepki gösterildi. Maskeli bir kişi tarafından bıçaklanan doktora destek veren sağlık çalışanları hastane önünde toplanarak saldırıya maruz kalan arkadaşlarına destek verdi.

Kars Harakani Devlet Hastanesi bünyesinde görevli ve yaklaşık 3 aydır geçici görevle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine hizmet veren Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Dr. Murat Ersoy, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ersoy ambulansla çalıştığı hastaneye sevk edilerek önce Acil Servise daha sonra da yoğun bakım ünitesine alındı. Burada yapılan tedavilerinin ardından Ersoy taburcu edilerek evine gönderildi.

Kimliği tespit edilemeyen saldırganın yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Saldırının ardından hastane yönetimi tarafından “Beyaz Kod” sistemi devreye sokuldu. Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi doktorları ise yaşanan hain saldırıyı kınadı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başol Canbakan, “Maalesef hastanemiz hekimlerinden kıymetli mesai arkadaşımız Kalp Damar Cerrahisi Uzman Dr. Murat Ersoy, hain bir saldırıya maruz kalarak bıçaklanmıştır. Kendisi “Hastalarına daha iyi bakacaksın” gibi neye dayandığı ve kime yapıldığı belirsiz bir davranışı gerekçe göstererek yapılan tehdit etmesini ve sonrasında gerçekleştirilen bu saldırıyı başhekimlik olarak nefretle kınıyoruz. Saldırıyı takiben “Beyaz Kod” sistemi devreye sokulmuştur. Olay sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup konu ile ilgili olarak sürdürülmekte olan hukuki süreçlerin yakın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Ayrıca bıçaklı saldırıya uğrayan Ersoy'un Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek olayın gerçekleştiren maskeli saldırgan hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis il genlinde maskeli saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.