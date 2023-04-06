Kars'ta dolu yağışı etkili oldu

Kars'ta öğleden sonra etkili olan dolu yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ağaçların altına girdi.

Kars'ta soğuk ve yağmurlu hava yerini dolu yağışına bıraktı. Öğleden sonra başlayan dolu yağışı bir anda etrafı beyaza bürürken, dolu yağışından en çok vatandaşlar etkilendi. İşyerlerine sığınan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, bazı vatandaşlar ise ağaçların altına girerek kendilerini korudu.

Öte yandan, Kars'ta yağışlı havanın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.